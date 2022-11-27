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KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

27.11.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. ÖSYM 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemlerini tamamladı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. Sınava giren adaylar KPSS hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS ortaöğretim tercihleri, sınava katılım sağlayan tüm adayların gündeminde. 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih verilmedi. Tercih sürecinin Aralık ayında duyurulması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre yapılacak. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilebilecektir.

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