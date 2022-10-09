KPSS puan hesaplama nasıl hesaplanır? KPSS puan hesaplama yöntemi!

KPSS puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, hesaplamanın yöntemini araştırmaya başladı. KPSS puan hesaplamasının nasıl yapıldığına dair detaylı bilgiye haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Peki KPSS puan hesaplama nasıl hesaplanır? İşte KPSS puan hesaplama yöntemi!

KPSS PUAN HESAPLAMA

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanıyor. Her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ham puan bulunur: Sınava giren adayların yanıtladığı sorulardan yanlış cevapların doğru cevapları götürmesi işlemiyle yapılır. Sınavda yanıtlanan 4 yanlış bir doğru cevabın eksilmesine neden olur. Birden fazla alandan sınava girildiyse her bir alan için ayrı ayrı hesaplanır.

Standart Puan Bulunur: Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

Ağırlıklı Standart Puanı Bulunur: KPSS Puan Türleri üzerinden standart puanlar kullanılarak hesaplanır. ASP hesaplamasında alanların puan türleri belli değerlerle çarpılıyor. Bu çarpma işlemi 124 puan türü içinde yapılıyor. Aday hangi alanlardan sınava giriyorsa puan hesaplama ona göre yapılıyor.

X= Ağırlı standart sapmaların ortalamasıdır. Her bir puan türünün ağırlıklı standart sapması için hesaplanır. Sınava giren aday sayısına hesaplanıyor ancak bu veri ÖSYM tarafından paylaşılmıyor.

S= ASP dağılımının standart sapmasıdır. Sınava giren kişilerin ASP'si üzerinden standart sapması hesaplanır. Bu değer yine ÖSYM tarafından paylaşılmıyor.

B= ASP dağılımındaki en yüksek ASP'yi ifade ediyor. Kısaca o puan türünde birinci olan adayın en yüksek ASP'sidir. Bu puan da ÖSYM tarafından paylaşılmıyor.



