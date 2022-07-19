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KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

19.07.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, KPSS sınavına sayılı günler kala binlerce aday tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında alınan KPSS lisans sınavı başvurularının ardından gözler ÖSYM'den gelecek olan sınav giriş yerleri açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından kısa bir zaman sonra yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde adayların gündemi arasında yer almaya başladı. 6 Haziran tarihinde tamamlanan KPSS lisans sınavı başvurularının ardından, sınava başvuran adaylar sınava girecekleri yerleri merak ediyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav giriş yerleriyle ilgili birçok kişi ÖSYM'den yapılacak olan açıklamayı bekliyor. 31 Temmuz tarihinde yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

KPSS lisans sınavı giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde,

Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde,

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde,

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

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