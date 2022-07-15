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KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?

15.07.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınav giriş yerleri, KPSS lisans sınavına artık sayılı günler kala birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında tamamlanan KPSS sınav başvurularının ardından sınava katılım sağlayacak olan adayların gözü ÖSYM'den gelecek olan sınav giriş belgeleri açıklamasında. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, KPSS lisans sınavına girecek olan birçok memur adayı tarafından sorgulanmaya başladı. 31 Temmuz'da gerçekleşecek KPSS sınavı öncesinde sınava girecek olan kişiler sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav giriş yerleriyle ilgili birçok kişi ÖSYM'den yapılacak olan açıklamayı bekliyor. 31 Temmuz tarihinde yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

KPSS lisans sınavı giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde,

Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde,

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde,

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

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