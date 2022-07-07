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KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesinde son durum!

07.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınav giriş yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Binlerce kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmayı devam ediyor. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Sınava ilişkin detaylara ve merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesinde son durum!

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı'na lisans düzeyinde girecek olan kişiler sınav belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden görüntüleyebilecek. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi ÖSYM tarafından genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor.

KPSS sınav yerlerinin Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

ÖSYM'den açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak.

Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos Cumartesi ve 7 Ağustos Pazar günü yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos'ta düzenlenecek.

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