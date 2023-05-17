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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ: ÖSYM KPSS LİSANS başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ne kadar?

16.05.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınav ücreti 2023 ile ilgili araştırmalar Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları nedeniyle hız kazandı. ÖSYM sınav takvimi ile detaylar dün belli oldu. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen kişiler internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, ÖSYM KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ: ÖSYM KPSS LİSANS başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ne kadar?

KPSS sınav ücreti merak konusu olurken kamu kurumlarında çalışmak isteyen birçok kişi de başvuru sürecine dair araştırma yapmaya devam ediyor. KPSS başvuruları geçtiğimiz gün alınmaya başlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. İşte KPSS sınav ücreti ile ÖSYM başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

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KPSS SINAV ÜCRETİ 2023

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞYACAK, HANGİ TARİHTE SONA ERECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

S2

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

S4

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

S5

ÖSYM 2023 SINAV TAKVMİNE GÖRE KPSS TARİHLERİ 2023

KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. Gün 29 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 2. Gün 30 Temmuz

KPSS 2023 ÖABT SINAVI 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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