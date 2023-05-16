KPSS BAŞVURU ücreti alınmayacak mı? KPSS başvuru ve sınav ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL? ÖSYM'den deprem bölgesi için karar!

KPSS başvuru ücreti ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Yayımlanan duyuru; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde yaşayan ve sınava girmek isteyen vatandaşları ilgilendiriyor. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, KPSS sınav ücreti 2023 ne kadar? KPSS sınav ve başvuru ücreti alınmayacak mı?

KPPS BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK MI?

Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ'NDE YAŞAYANLAR İÇİN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklaması şöyle:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için Sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız."

