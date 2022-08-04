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KPSS sınavı iptal mi? 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman yapılacak?

04.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavının iptal edilip edilmediği 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başta Twitter olmak üzere sosyal medyada yer alan iddialar sonrası merak edildi. Ayrıca basında yer alan iddiaların ardından çok sayıda vatandaş arama motorlarında "KPSS sınavı iptal mi? 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman yapılacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KPSS sınavı iptal mi? 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ile ilgili son dakika gelişmelerini birçok kişi yakından takip ediliyor. Sosyal medyadaki iddialar sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının iptal edilip edilmediği merak edildi. Peki KPSS sınavı iptal mi? 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

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KPSS SINAVI İPTAL Mİ?

KPSS sınavı iptal oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu.

Ersoy açıklamasında "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KPSS'YE İLİŞKİN TALİMAT

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Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili benzer soru iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığını iddia etmişti.

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2022 Çarşamba günkü sayısında yayımlanan kararla görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

YENİ ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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YENİ KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

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