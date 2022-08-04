KPSS sınavı iptal oldu mu? Yeni KPSS ne zaman? Sınava herkes girebilecek mi?

KPSS sınavı ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Vatandaşlar internette "KPSS sınavı iptal oldu mu?", "Yeni KPSS ne zaman yapılacak?", "Sınava herkes girebilecek mi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

KPSS SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

KPSS sınavı iptal oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu.

Ersoy açıklmasında Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ KPSS NE ZAMAN?

Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili benzer soru iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2022 Çarşamba günkü sayısında yayımlanan kararla görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

YENİ ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.



