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KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı ve başvuru takvimi

02.05.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken ÖSYM başvuru takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kamu bünyesinde görev almak isteyenlerin merakla beklediği sınav tarihleri bir süre önce açıklandı. Peki, 2023 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı ve başvuru takvimi

KPSS sınavı başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 2023 KPSS sınavı başvuru tarihleri...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS SINAVI BU SENE VAR MI?

KPSS ortaöğretim önlisans sınavları 2023 yılında yapılmayacak. Lisans KPSS her yıl, önlisans/ortaöğretim KPSS 2 yılda bir yapılıyor.

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