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KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak 2022? ÖSYM 2022 KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı

29.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavının ne zaman, saat kaçta başlayacağı sınava sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek, Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bu hafta sonu ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak 2022? ÖSYM 2022 KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS sınavının ne zaman ve saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Kamu, personeli Seçme Sınavı Lisans oturumları Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak 2022? İşte merak edilen soruların yanıtı ve KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı...

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KPSS SINAVI NE ZAMAN 2022?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te sona erecek.

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Bilindiği üzere KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

16:25'te sona erecek olan sınavda adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde yapılacak.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr

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