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KPSS SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: KPSS Genel Kültür - Yetenek sınav sonuç tarihi...

01.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Vatandaşlar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının belli olacağı tarihi öğrenmek için araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Genel Kültür - Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde. İşte KPSS Genel Kültür - Yetenek sınav sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI 2022 ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: KPSS Genel Kültür - Yetenek sınav sonuç tarihi...

KPSS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Vatandaşlar 31 Temmuz Pazar günü yapılan sınavın ardından internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda konuyla ilgili Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için saat 10.00 ve Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.

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Sınav oturumlarının sona ermesinin ardından sonuç tarihi de merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından duyuruya göre KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulmuş olacak.

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