KPSS sonuçları 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamada!

2022 KPSS sonuçları, 21 Ekim 2022 Cuma günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava giren kişilerin erişimine açılacak. Birçok kişi ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarına erişmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. ÖSYM'den KPSS sonuçları ile ilgili yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022 KPSS sonuçları ile ilgili merak edilenler...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

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