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KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi...

04.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans oturumunun tamamlanmasının ardından adayların gözleri KPSS sonuçlarına çevrildi. Binlerce aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını merakla bekliyor. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi...

Ekim ayının gelmesiyle KPSS sonuçları araştırmaları hız kazandı. 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022'de açıklanacak.

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi...

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM üzerinden kontrol edecek.

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi...

Bunun için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından giriş yapılacak.

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi...

Sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğinin de altı çizildi.

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi...


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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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