KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi...

Ekim ayının gelmesiyle KPSS sonuçları araştırmaları hız kazandı. 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022'de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM üzerinden kontrol edecek.

Bunun için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından giriş yapılacak.

Sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğinin de altı çizildi.



