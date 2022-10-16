KPSS lisans bilindiği üzere 18 Eylül'de uygulandı. KPSS Alan Bilgisi 24-25 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2 Ekim'de, KPSS ön lisans ise 9 Ekim'de düzenlendi. Şimdi ise sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adayların gündeminde yer aldı. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM KPSS lisans, KPSS Alan Bilgisi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), KPSS ön lisans sonuçlarıyla alakalı güncel açıklamalarda bulundu.

2022 Yılının KPSS lisans, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön lisans sonuçlarının 21 Ekim 2022 Cuma günü açıklanacağı duyuruldu.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilecek.

Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KPSS ORTA ÖĞRETİM VE DHBT NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım'da uygulanacak.



