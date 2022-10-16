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KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi

16.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Kamu bünyesinde görev almak isteyen vatandaşların girdiği KPSS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi

KPSS lisans bilindiği üzere 18 Eylül'de uygulandı. KPSS Alan Bilgisi 24-25 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2 Ekim'de, KPSS ön lisans ise 9 Ekim'de düzenlendi. Şimdi ise sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adayların gündeminde yer aldı. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM KPSS lisans, KPSS Alan Bilgisi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), KPSS ön lisans sonuçlarıyla alakalı güncel açıklamalarda bulundu.

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi

2022 Yılının KPSS lisans, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön lisans sonuçlarının 21 Ekim 2022 Cuma günü açıklanacağı duyuruldu.

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilecek.

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi

Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi

KPSS ORTA ÖĞRETİM VE DHBT NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım'da uygulanacak.

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi


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