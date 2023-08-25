EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS 2023 lisans sonuçları nereden sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS 2023 lisans sonuçları nereden sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı

25.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS'ye başvuran adaylar belirli tarihlerde sınav oturumlarına girdiler. Memur olmak isteyen adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlamışlardı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda KPSS sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Kamu Personeli Seçme Sınavına her sene memur olmak isteyen adaylar başvuruyorlar. Sınavın lisans oturumlarına girenler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Sonuçlar bugün erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS sonuçları 25 Ağustos tarihinde erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda sonuçların açıklandığı bildirildi.

kpss-sonuçları

KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

kpss-tercih-kılavuzu

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere 2023-KPSS’de toplam bin 910 soru kullanıldı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardıÖğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardı
Sosyal medya onu konuştu! Tercihini görenler hayretler içinde kaldıSosyal medya onu konuştu! Tercihini görenler hayretler içinde kaldı
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS kpss lisans kpss sonuçları kpss sonuçları ne zaman açıklanır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.