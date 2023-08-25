KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS 2023 lisans sonuçları nereden sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı

KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Kamu Personeli Seçme Sınavına her sene memur olmak isteyen adaylar başvuruyorlar. Sınavın lisans oturumlarına girenler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Sonuçlar bugün erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS sonuçları 25 Ağustos tarihinde erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda sonuçların açıklandığı bildirildi.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere 2023-KPSS’de toplam bin 910 soru kullanıldı."



