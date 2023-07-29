EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuç tarihini duyurdu mu?

KPSS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuç tarihini duyurdu mu?

29.07.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. 2023 KPSS sınavları devam ediyor. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından bu hafta sonu KPSS Alan bilgisi sınavları gerçekleştirilecek. İki günde üç oturumda halinde düzenelenecek olan KPSS'nin sonuç takvimi ise merak ediliyor. Peki, KPSS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuç tarihini duyurdu mu? İşte tüm merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS maratonu devam ediyor. KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi sınavları ise üç oturum şeklinde bugün ve yarın yapılacak. Peki, KPSS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuç tarihini duyurdu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS sınav sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyecek.

YKS 4

KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.

  1. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

  2. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS'de tercih maratonu başladıYKS'de tercih maratonu başladı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdıKPSS heyecanı sona erdi! Sınavı 1 dakika ile kaçırdı
Anahtar Kelimeler:
kpss sonuç kpss sonuçları kpss sonuçları ne zaman açıklanır kpss sonuçları ne zaman açıklanıyor

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Daha yüksek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Daha yüksek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.