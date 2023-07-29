Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS maratonu devam ediyor. KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi sınavları ise üç oturum şeklinde bugün ve yarın yapılacak. Peki, KPSS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuç tarihini duyurdu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS sınav sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyecek.

KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.