KPSS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF!

KPSS lisans sınavına yeniden giren çok sayıda aday yeni sorularla ter döktü. KPSS soruları ve Cevap Anahtarı kitapçığı ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu. Peki, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF olarak yayınlandı mı? KPSS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

2022 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

KPSS soru ve cevap anahtarının sınavdan birkaç saat sonra ya da bir gün sonra ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 18 Eylül 2022 tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 28 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS LİSANS SINAVI CEVAP ANAHTARI

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10) için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23973/2022-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html

2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23973/2022-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html

