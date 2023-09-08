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KPSS TERCİH KILAVUZU 2023 LİSANS: KPSS tercihleri ne zaman, nasıl tercih yapılır? Gözler ÖSYM'de!

08.09.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih tarihleri merak konusu oldu. Sınavın lisans oturumlarına girip sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçlarını baz alacak olan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile işlem yapacaklar. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? KPSS tercih kılavuzu ile nasıl tercih yapılır?

KPSS tercihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre; KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. Şimdi birçok kişi internette "2023 KPSS tercihleri ne zaman? " sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLER ARASINDA?

KPSS tercih tarihleri ile ilgili açıklamada bulunulmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu da yayımlanmadı. Konuyla gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

BU YIL KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy KPSS sonuçlarının açıklandığını şu sözlerle duyurup katılan kişi sayısına da değinmişti:

“KPSS sonuçları açıklandı. Ülkemize ve adaylarımıza hayırlı olsun. 7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere KPSS’de toplam bin 910 soru kullanıldı.”

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ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI

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