KPSS tercihleri ne zaman? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS sınav sonuçları 9 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlandı. KPSS puanını öğrenen adaylar tercih işlemleri için araştırmalarına hız verdi. Peki, KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS 2022 tercihleri hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu sonrası adaylar puanlarıa göre tercih yapabilecek. KPSS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercihleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS tercihleri 30 Aralık'ta başlamıştı. Bu yıl da aralık ayının ortasından sonra KPSS tercihlerinin başlama tarihi netlik kazanabilir.

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