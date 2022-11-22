EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS tercihleri ne zaman? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercihleri ne zaman? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

22.11.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans ve ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih günleri ve kılavuzu gündeme geldi. Birçok kamu personeli adayı sınav sonuçlarına göre aldıkları puan ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

KPSS tercihleri ne zaman? 2022 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS sınav sonuçları 9 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlandı. KPSS puanını öğrenen adaylar tercih işlemleri için araştırmalarına hız verdi. Peki, KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS 2022 tercihleri hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu sonrası adaylar puanlarıa göre tercih yapabilecek. KPSS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercihleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS tercihleri 30 Aralık'ta başlamıştı. Bu yıl da aralık ayının ortasından sonra KPSS tercihlerinin başlama tarihi netlik kazanabilir.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB'den öğretmenlerle ilgili yeni düzenleme! MEB'den öğretmenlerle ilgili yeni düzenleme!
Teklif eş anlamlısı nedir?Teklif eş anlamlısı nedir?
Tümce eş anlamlısı nedir?Tümce eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS kpss tercih

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MEB'den öğretmenlerle ilgili yeni düzenleme!

MEB'den öğretmenlerle ilgili yeni düzenleme!

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

İstanbul'da okullar tatil mi? 22 Kasım Salı okul var mı?

İstanbul'da okullar tatil mi? 22 Kasım Salı okul var mı?

KPSS-2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS-2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.