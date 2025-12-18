KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/2 tercih kılavuzu yayımlandı!

KPSS 2025/2 merkezi atama sürecinin en önemli aşamalarından biri olan tercih kılavuzu bugün yayımlandı.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2025/2 merkezi atama takvimine ilişkin ÖSYM tarafından net bir atama tarihi henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında, sürecin benzer bir zaman diliminde ilerlemesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KPSS-2024/2 merkezi atama tercihleri 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı.

KPSS 2025/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN, SON GÜN NE?

ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar tercihlerini 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri,

18 Aralık 2025 saat 11.00’de başlayacak, 25 Aralık 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Belirtilen süre içinde tercih yapmayan adaylar haklarını kaybedecek.

KPSS 2025/2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

KPSS 2025/2 tercih robotu henüz erişime açılmadı. Tercih robotunun, tercih kılavuzunun detaylarının netleşmesinin ardından ÖSYM tarafından adayların kullanımına sunulması bekleniyor.

KPSS 2025/2 KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

KPSS 2025/2 kapsamında açılacak kadrolar, kontenjan sayıları ve branş dağılımına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Kamu kurum ve kuruluşlarının alım yapacağı pozisyonlar ve kontenjan bilgileri, tercih kılavuzunun ayrıntılı şekilde yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.