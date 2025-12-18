EĞİTİM

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/2 tercih kılavuzu yayımlandı!

Yüz binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS 2025/2 merkezi atama süreci gündemdeki yerini koruyor. KPSS puanı ile kamuya yerleşmek isteyen adaylar, ÖSYM’den gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. "KPSS 2025/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, merkezi atama ne zaman yapılacak?" soruları sıkça araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

KPSS 2025/2 merkezi atama sürecinin en önemli aşamalarından biri olan tercih kılavuzu bugün yayımlandı.

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2025/2 merkezi atama takvimine ilişkin ÖSYM tarafından net bir atama tarihi henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında, sürecin benzer bir zaman diliminde ilerlemesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KPSS-2024/2 merkezi atama tercihleri 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı.

KPSS 2025/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN, SON GÜN NE?

ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar tercihlerini 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri,
18 Aralık 2025 saat 11.00’de başlayacak, 25 Aralık 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Belirtilen süre içinde tercih yapmayan adaylar haklarını kaybedecek.

KPSS 2025/2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

KPSS 2025/2 tercih robotu henüz erişime açılmadı. Tercih robotunun, tercih kılavuzunun detaylarının netleşmesinin ardından ÖSYM tarafından adayların kullanımına sunulması bekleniyor.

KPSS 2025/2 KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

KPSS 2025/2 kapsamında açılacak kadrolar, kontenjan sayıları ve branş dağılımına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Kamu kurum ve kuruluşlarının alım yapacağı pozisyonlar ve kontenjan bilgileri, tercih kılavuzunun ayrıntılı şekilde yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

kpss sonuçları kpss tercih kpss tercih kilavuzu KPSS tercihleri ne zaman başlayacak
