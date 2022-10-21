KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS 2022 lisans tercih kılavuzu açıklandı mı? ÖSYM açıklayacak

KPSS sonuçları hakkında açıklama yapan ÖSYM bugün sonuçların erişime açılacağını bildirdi. KPSS'ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından ise gözler tercih kılavuzuna çevrildi. KPSS lisans sonuçları geçtiğimiz yıl 16 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından farklı bakanlıklar tarafından alımlar gerçekleştirildi.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KPSS lisans sonuçları geçtiğimiz yıl 16 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından farklı bakanlıklar tarafından alımlar gerçekleştirildi.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı

ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

