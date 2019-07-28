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KPSS’ye koşarak girdiler

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 28.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) A Grubu sınavlarının son oturumu Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) saat 10.15 itibariyle başladı. 21 sınav merkezinde 7 bin 668 adayın sınav heyecanı yaşadığı Denizli’de bazı adaylar sınava yetişmek için koşarak sınav merkezine girdi.

KPSS’nin A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) saat 10.15 itibariyle başladı. Bu sene toplam 18 branşta uygulanan ve yeni düzenlemeyle testlerdeki soru sayısının 75’e çıkarıldığı ÖABT Sınavı’na adaylar, devlet memuru olabilmek için hazırlandı. 75 soru için adaylara 150 dakika süre tanındı.

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21 sınav merkezinde 7 bin 668 adayın sınava girdiği Denizli’de, adaylar sınava geç kalmamak için günün erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Bazı adaylar ise sınava son dakikada yetişti. Sınav merkezlerindeki kapıların kapanmasına saniyeler kala bazı adaylar koşarak sınav merkezine giriş yaptı.

Bu yıl ilk kez uygulanan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise saat 14.45’te başlayacak. Bu sınavda adaylara 75 soruyu çözmeleri için 120 dakika süre tanınacak.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
KPSS Denizli

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