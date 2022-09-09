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Kraliçe 2. Elizabeth'in Antalya'daki bal mumu heykeli çiçeklerle donatıldı

09.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heykelin olduğu bölümde fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşandı

Vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Antalya'daki Face2Face Bal Mumu Heykel Müzesi'nde yer alan heykeli, çiçeklerle donatıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Antalya Akvaryum'un üniteleri arasında yer alan ve 60'dan fazla bal mumu figürün sergilendiği müzede bulunan 2. Elizabeth'e ait heykel, sabah saatlerinde görevlilerce çiçeklerle süslenerek ziyarete açıldı.

Heykelin olduğu bölümde fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, AA muhabirine, 2019'da açılan heykel müzesinde 60'dan fazla bal mumu figürün yer aldığını ve 2. Elizabeth heykelinin ilk günden itibaren sergilendiğini belirtti.

Kraliçe'nin dünya tarihinde önemli bir politik figür olduğunu kaydeden Arık, "Hem taziyelerimizi bildirmek hem de misafirlerimizin ilgisini gördüğümüz için bunun bir karşılığını vermek adına küçük bir süsleme yaptık. Umarım Kraliçe Elizabeth'in vefatı, dünyada barışın önemini tekrar ortaya çıkarır. Dünyanın kimseye kalmayacağını gösteren bir mesaj olur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya çiçek kraliçe 2. elizabeth

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