Kraliçe dizisi gümbür gümbür geliyor! Yerli 'Queen Sugar' Kraliçe'nin oyuncuları arasında sürpriz isimler

Kraliçe dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Yeni dizi Kraliçe için geri sayım başladı. Dizisin oyuncuları arasında en son Kalp Yarası dizisinde rol alan Gökhan Alkan ve en son Aşk Mantık İntikam'ın kadrosunda bulunan Burcu Özberk yer alacak. Kadroda sevilen isimlerden biri olan Selin Şekerci de bulunuyor.

ÜNLÜ İSİMLER KADRODA

Kraliçe dizisi oyuncuları arasında Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kraliçe dizisinde basketbol takımının kaptanı olan Ateş Akça’nın ihanet videosu eşi Deniz’le arasında büyük bir krize neden olacak.

Ailesinin başına gelenler Deniz’de bir şok etkisi oluşturacak.

Deniz’in çocuğunu da düşünerek evliliğini kurtarmak için her şeye rağmen eşinin yanında mı duracağı, yoksa evliliğini bitirme kararı mı alacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak.



