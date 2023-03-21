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Kraliçe dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kraliçe dizisi oyuncuları ve konusu

21.03.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Kraliçe 22 Mart akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin oyuncuları arasında en son Kalp Yarası dizisinde rol alan Gökhan Alkan ve en son Aşk Mantık İntikam'ın kadrosunda bulunan Burcu Özberk de yer alıyor. Peki, Kraliçe dizisi konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var?

Kraliçe dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kraliçe dizisi oyuncuları ve konusu

Kraliçe dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni dizi Kraliçe için geri sayım başladı. Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan dizi Queen Sugar'dan uyarlama. Kraliçe dizisi oyuncuları arasında yer alan Gökhan Alkan Ateş karakterine, Burcu Özberk ise Deniz karakterine hayat veriyor.

KRALİÇE DİZİSİ KONUSU

‘Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor.

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Deniz ve ülkenin ünlü basketbolcularından Ateş’in mutlu bir evliliği vardır. Basketbol takımı oyuncuları ile ilgili aniden çıkan skandal bir haberle bütün ülke çalkalanır. Takımın bir sonraki maçında ortaya çıkan video ile ise Deniz ve Ateş herkesin diline düşer.
Kocasının bir eskort kızla olan görüntüsünün üzerine Deniz maçın ortasında sahaya inip Ateş’e saldırmıştır. Bütün bunlar olurken Deniz’in Kefken’ deki çiftliğinde yaşayan babası felç geçirir ve ölür. Bir anda hem evliliği sarsılan hem de babasını kaybeden Deniz, kardeşleri Zeynep ile Ali hayata yeniden başlamak zorunda kalacaktır.

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KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI

Kraliçe dizisi oyuncuları arasında Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

kraliçe-dizisi-konusu

Burcu Özberk - Deniz
Gökhan Alkan - Ateş
Selin Şekerci - Zeynep
Özgün Karaman - Ali

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