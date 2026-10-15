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Kraliyet skandalı: Prenses yerde hareketsiz halde bulundu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da sokakta hareketsiz halde bulunan 32 yaşındaki Mahrah Al Nahyan, mahkemelik oldu. Yoğun trafiğin yakınında ayakkabısız dolaşan 3 yaşındaki çocuğun ihmale uğradığı ortaya çıktı. Kraliyet ailesiyle bağlantılı kadının mahkemede yaptığı savunma da dikkat çekti.

Kraliyet skandalı: Prenses yerde hareketsiz halde bulundu!
Çiğdem Berfin Sevinç

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla katılan 32 yaşındaki Mahrah Al Nahyan, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olayla gündeme geldi. Sokakta hareketsiz halde bulunan Al Nahyan'ın sorumluluğundaki 3 yaşındaki çocuğun, yoğun trafiğin yakınında ayakkabısız dolaştığı belirlendi.

Mahkemeye taşınan olayda çocuk ihmali suçlamasını kabul eden Al Nahyan hakkında iki yıllık toplum temelli ceza kararı verildi.

Kraliyet skandalı: Prenses yerde hareketsiz halde bulundu! 1

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK TRAFİKTE TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

13 Haziran'da Londra'nın batısında yaşanan olayda Mahrah Al Nahyan, bir erkekle birlikte sokakta hareketsiz halde bulundu. O sırada sorumluluğunda olan 3 yaşındaki çocuk ise yetişkin gözetimi olmadan sokakta dolaşıyordu.

Ayakkabısız halde yoğun araç trafiğinin yakınında bulunan çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle güvenli bir alana alındı. Olayın ardından Al Nahyan hakkında çocuk ihmali nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU KULLANIMI MAHKEMEDE GÜNDEME GELDİ

Mahkemede, Al Nahyan'ın olaydan önceki günlerde uyuşturucu madde kullandığı belirtildi. Polis ekiplerinin kadının çantalarında uyuşturucu kullanımına ilişkin malzemeler bulduğu, ancak yasa dışı bir madde ele geçirmediği aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Al Nahyan, polislerin olay yerine gelmesinin ardından yaklaşık 30 dakika boyunca sorulara yanıt veremedi.

Kadının avukatı Stephen Vullo ise müvekkilinin olay günü uyuşturucu kullanmadığını, önceki günlerdeki madde kullanımının ardından aşırı yorgun olduğunu savundu.

"NEDEN BU KADAR ENDİŞELENİYORSUNUZ?"

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Al Nahyan, kendine geldikten sonra çevresindekilere tepki gösterdi. Kadının, "Burası bir mezbaha değil, neden bu kadar önemsiyorsunuz? Neden bu kadar endişeleniyorsunuz?" dediği belirtildi.

Kraliyet skandalı: Prenses yerde hareketsiz halde bulundu! 2

Olay sırasında çekilen görüntülerde Al Nahyan'ın korkuluklara yaslanmış halde oturduğu, yanında ise başka bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü.

HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Al Nahyan, çocuk ihmali suçlamasını kabul etti.

Davaya bakan hakim, çevredeki kişilerin müdahalesi olmasaydı çocuğun ağır yaralanabileceğini, hatta hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Hakim, küçük çocuğun kaybolabileceği, bir yabancı tarafından götürülebileceği veya zarar görebileceği uyarısında da bulundu.

İKİ YILLIK CEZA VE PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Al Nahyan hakkında rehabilitasyon yükümlülüğü içeren iki yıllık toplum temelli ceza kararı verdi. Kadına ayrıca toplam 6 bin 114 sterlin para cezası ve masraf ödeme yükümlülüğü getirildi.

Al Nahyan'ın olayın ardından Surrey'deki Priory rehabilitasyon merkezinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisine başladığı öğrenildi. Avukatı, müvekkilinin yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ve tedavisini sürdürmek istediğini belirtti.

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sokak kraliyet ailesi çocuk prenses
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