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  4. Kreşte skandal! 2 yaşındaki öğrencisine tokat atan öğretmenin savunması şaşkına çevirdi: "Ona tokat atmak zorunda kaldım"

Kreşte skandal! 2 yaşındaki öğrencisine tokat atan öğretmenin savunması şaşkına çevirdi: "Ona tokat atmak zorunda kaldım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 14:27
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana bölgesindeki bir kreşte görev yaoan 31 yaşındaki Joyce Perkins isimli bir öğretmen 2 yaşındaki öğrencisine tokat attığı gerekçesiyle tutuklandı. 14 yaşından küçük bir kişiye saldırı suçlamasıyla yargılanan öğretmen polise yaptığı açıklamasında, "Ona tokat atmak zorunda kaldım" diyerek kendisini savundu.

Kreşte skandal! 2 yaşındaki öğrencisine tokat atan öğretmenin savunması şaşkına çevirdi: "Ona tokat atmak zorunda kaldım"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinin Greenwood bölgesindeki bir kreşte öğretmen olarak görev yapan 31 yaşındaki Joyce Perkins 2 yaşındaki öğrencisine tokat attığını itiraf etmesinden sonra tutuklandı. WRTV , Fox 59 ve WTHR tarafından alıntılanan mahkeme belgelerine göre, olay yerine gelen polis, Perkins'in 2 yaşında bir çocuğa vurduğunu gösterdiğini iddia ettikleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Perkins soruşturma sırasında çocuğa tokat attığını kabul ederek, "Yüzüme tükürdüğü için ona tokat atmak zorunda kaldım" savunmasını yaptı. Perkins ayrıca çocuğa zarar vermeye çalışmadığını iddia ederek, çocuğun ağlamadığını veya hiçbir şey yapmadığını belirtti. Perkins, çocuk bakım merkezinin iddia edilen olaydan haberdar olması üzerine kovuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen öğrenci kreş
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