Kreşte skandal! Görüntüleri izleyen aileler inanamadı: Hem akran zorbalığı hem öğretmen istismarı...

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki özel bir kreşte ortaya çıkan kamera görüntüleri, çocuklara yönelik şiddet ve ihmali gün yüzüne çıkardı. Ailelerin şikayetleriyle patlak veren olayda, akran zorbalığı ve öğretmen istismarı iddiaları adli süreci başlattı.

AİLELERİN ŞÜPHELERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ekol TV'nin haberine göre, kreşe çocuklarını gönderen aileler, çocuklarının davranışlarındaki değişikliklerden şüphelenerek gerçeği araştırdı. Çocuklarının anlattıkları üzerine adli mercilere başvuran aileler, kreşin kamera kayıtlarında korkunç manzaralarla karşılaştı. Görüntüler, çocukların hem akran zorbalığına hem de öğretmenlerin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını ortaya koydu.

GÖRÜNTÜLERDEKİ DEHŞET VERİCİ DETAYLAR

Kamera kayıtları, kreşteki skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde, uyuyan çocuklar sert bir şekilde uyandırılırken, nöbetçi iki öğretmenin uyuduğu tespit edildi. Bir çocuğun akranı tarafından boğazının sıkıldığı, öğretmen Derya Demirtuy’un ise bu duruma müdahale etmediği anlar kaydedildi.

Çocukların, öğretmenlerin göz yumması nedeniyle dakikalarca fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirlendi. Daha da vahimi, öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğu anlar: Bir günlük kayıtta, çocukların boğazlarının sıkıldığı, ağladıklarında alay edildikleri ve “düşünme köşesi” adı verilen ceza alanına zorla gönderildikleri görülüyor. Bir öğretmenin, bir çocuğu kolundan ve bacağından tutarak köşeye fırlattığı, başka bir çocuğa ise bağırarak şiddet uyguladığı anlar da kameralara yansıdı.

AİLELER ADLİYEDE, SORUŞTURMA BAŞLADI

Olayı öğrenen aileler, kreş yönetimine tepki göstererek adli makamlara başvurdu. Şikayetçi bir veli, "Çocuğumuzu bir psikoloğun yönettiği kreşe verdik diye içimiz rahattı. Meğer her şey göstermelikmiş. Kamera olmasa hiçbir şeyi öğrenemeyecektik" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kreşteki skandalın yankıları sürüyor.