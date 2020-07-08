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Kristyna Schickova, reklam için soyundu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.07.2020 18:16 | Son Güncelleme

Ünlü futbolcu Patrich Schick'in kardeşi Kristyna Schickova, kişisel bakım ürününü tanıtmak için yarı çıplak poz verdi. Schickova'nın bu paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Kristyna Schickova, reklam için soyundu!

Almanya'nın RB Leipzig ekibinde forma giyen Patrich Schick'in kardeşi Kristyna Schickova, yaptığı son paylaşımda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Sosyal medya hesabından bir kişisel bakım markasının tanıtımını yapan Schickova, yarı çıplak poz vererek ilgi odağı oldu. 25 yaşındaki Schickova'nın yaptığı paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

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Modellik kariyerinin yanı sıra televizyonculuk da yapan Schickova'nın sosyal medya hesabında yaklaşık 97 bin takipçisi bulunuyor.Evli olan Schickova, Elliot isimli bir erkek bebek sahibi.

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