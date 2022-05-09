Kriterlerini açıkladı! İlk buluşmada erkeklere IQ testi yaptığını söyledi: Eğer geçemezlerse...

17 yaşındaki sosyal medya fenomeni kendisi için doğru olan kişiyi bulabilmek için oldukça farklı bir yöntem kullandığını dile getirdi. Hayatını yanlış ilişkilerle harcamak istemediğini anlatan Kloss, erkeklerde en dikkat çeken özelliğin zeka olduğunu anlattı. Fiziksel özelliklere bakmadan bir erkeğin zekasının belirleyici bir unsur olduğunu söyleyen Kloss, “İkinci buluşmaya gitmekten emin olmak için onların zeki olduğunu anlamam gerekiyor. Çevremde çekici bir sürü erkek var ama zeki değillerse onlarla işim olmaz. Konuşarak bağlantı kuramıyorsanız, biriyle nasıl zaman geçirebilirsiniz?” dedi.

PUANLAMA YAPIYOR

Kloss, güncel olaylar, matematik, finans ve bilim konularında bilgi olmayan bir erkekle anlaşmayacağını savunurken randevularına özel olarak bir IQ testi hazırladığını ifade etti. Hazırladığı sorulara verilen cevaplara göre bir puanlama yaptığını ifade eden Kloss, “Bazı insanlar, güncel olaylara ayak uydurmayı umursamıyor. Birinin her şeyi çabucak kavraması, duygusal zekası ve hızlı zekası kadar çekicidir. Davranışsal ekonomi benim en sevdiğim konudur, ancak birinin deneyimli ve hevesli olduğu bir şey hakkında konuşmasını duymak çok eğlenceli. Büyürken büyük bir bilim ve matematik hayranıydım ve hala matematiği seviyorum."dedi.

“ÜSTÜN ZEKANIN HEMEN ALTINDAYIM”

IQ ölçeğine göre, 120-140 arası bir puan "çok üstün zeka" olarak sınıflandırılırken, 140'ın üzerindekiler ise "dahi" olarak kabul edilir. Candice, 136'da üstün zekanın hemen altında kalıyor ve zeka için nüfusun ilk %2'sinde.

Kendisinin üstün zekanın hemen altındaki dilimde yer aldığını ifade eden Kloss, “Üstün zekanın hemen altındayım. Ölçüde ortalamanın üzerinde olmaları gerekiyor.Bir matematik dehası olmanıza gerek yok, ancak en az bir konuda sohbet edebilmeli ve son derece zeki olmalısınız. İyi bir mizah anlayışına sahip, maceracı, açık sözlü ve eğlenceli olan erkeklere ilgi duyuyorum." diye konuştu.



