Seks bebeğiyle düzenli ilişkisi olduğunu söyledi! Sosyal medyayı salladı: Silikon kokularını seviyorum

Bir seks bebeğiyle evlendikten sonra sosyal medyada bir anda popülerlik kazanan Kazakistanlı vücut geliştirici Yuri Tolochko, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Seks bebeklerini gerçek kadınlara tercih ettiğini ifade eden Tolochko, onların hareketsizliklerini ve silikon kokularını sevdiğini söyledi.

“DAHA AZ İLGİ BEKLİYORLAR”

Seks bebekleri Luna ve Lola ile çokeşli ama düzenli bir ilişkileri olduğundan söz eden Tolochko, bebeklerin gerçek kadınlardan daha az bakım gerektirdiğini itiraf etti. Kıskançlık krizi ya da kapris yaşamadığını belirten Tolochko, “Eve geldiğimde herkes gibi dinlenmek istiyorum. Luna ve Lola kıskançlık krizi ya da kapris yaşatmıyor. Kendi özel işlerimle ilgilenebilmek için fazladan zamanım oluyor” dedi.

Şişme bebeklerle aralarında duygusal bir bağ olduğunu ifade eden Tolochko, “Yalnızca şekilleri değil, silikon kokularını ve hareketsizliklerini seviyorum. Bana kendimi iyi hissettiriyorlar” diye konuştu.



