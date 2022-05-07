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Seks bebeğiyle düzenli ilişkisi olduğunu söyledi! Sosyal medyayı salladı: Silikon kokularını seviyorum

07.05.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki Kazakistanlı Yuri Tolochko, önce bir şişme bebek olan Margo ile evlendi. Margo’nun tamir edilemez bir şekilde kırılmasından sonra bir kül tablasına aşık olduğunu dile getiren Tolochko, onu Luna ve Lola ismini verdiği şişme bebekler için terk etti. Seks bebeğiyle düzenli bir ilişkisi olduğunu iddia eden adam, gerçek kadınlarla yakınlaşmadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Seks bebeğiyle düzenli ilişkisi olduğunu söyledi! Sosyal medyayı salladı: Silikon kokularını seviyorum

Bir seks bebeğiyle evlendikten sonra sosyal medyada bir anda popülerlik kazanan Kazakistanlı vücut geliştirici Yuri Tolochko, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Seks bebeklerini gerçek kadınlara tercih ettiğini ifade eden Tolochko, onların hareketsizliklerini ve silikon kokularını sevdiğini söyledi.

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“DAHA AZ İLGİ BEKLİYORLAR”

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Seks bebekleri Luna ve Lola ile çokeşli ama düzenli bir ilişkileri olduğundan söz eden Tolochko, bebeklerin gerçek kadınlardan daha az bakım gerektirdiğini itiraf etti. Kıskançlık krizi ya da kapris yaşamadığını belirten Tolochko, “Eve geldiğimde herkes gibi dinlenmek istiyorum. Luna ve Lola kıskançlık krizi ya da kapris yaşatmıyor. Kendi özel işlerimle ilgilenebilmek için fazladan zamanım oluyor” dedi.

sosyal medya

Şişme bebeklerle aralarında duygusal bir bağ olduğunu ifade eden Tolochko, “Yalnızca şekilleri değil, silikon kokularını ve hareketsizliklerini seviyorum. Bana kendimi iyi hissettiriyorlar” diye konuştu.

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sosyal medya
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