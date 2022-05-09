Sol gözü sayesinde TikTok’ta fenomen oldu! “Tek pişmanlığım gözlük takmamak”

18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elley Davies, üniversite eğitimi ve yarı zamanlı olarak bir gece kulübünde çalışmasının yanında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla popüler oldu. Eğlenmek için TikTok’a makyaj videoları yüklediğini dile getiren Davies’e 4 yaşındayken göz tembelliği teşhisi konuldu. Genç kız gözlük yapmayı reddettiği için hastalığı ilerledi ve şimdiler %80 görme kaybı yaşadığını itiraf etti. Halk arasında şaşılık olarak da bilinen hastalığının hayatı boyunca zorbalığa maruz kalmasına neden olduğunu ifade eden Davies, sosyal medya sayesinde insanların farklılıkları kabul etmeye başladığını söyledi.

“İNSANLAR BANA BAKIYOR”

Sosyal medyada 211 bin takipçisi bulunan Davies, fiziksel görüntüsündeki farklılığı kabul ettiğini ancak ilk defa kendisini görenlerin rahatsız edici bakışlarına maruz kaldığını belirtti. Hastalığının 4 yaşında fark edildiğini ifade eden Davies, “Ailem gözümün tembelleşmeye başladığın fark ettiğinde beni doktora götürdü. Abimin de aynı sorunu vardı. O gözlük taktı ve hastalığı düzeldi. Ben takmadığım için daha da ilerledi. Tek pişmanlığım gözlük takmamak. İnsanlar bana bakıyor ve kendi aralarında fısıldaşıyor. Bu çok rahatsız edici” dedi.

Davies’in farklılığı kısa sürede sosyal medyada popüler olmasına yardımcı oldu. Makyaj becerilerini sergilediği videolar sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Davies, “TikTok'a başlamak için biraz eğlenceli olarak başladım, kayıt sırasında dans etmeyi ve şarkılarla dudak senkronizasyonunu her zaman sevdim. İlk başta bu kadar büyük bir takipçi kitlesi beklemiyordum. Tana Mongeau ve Georgia Louise Harrison gibi ünlüler ve tanınmış kişiler bile bunun hakkında yorum yaptı ve bu inanılmaz bir duyguydu” diye konuştu.



