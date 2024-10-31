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Kritik Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Kalça kas ve tendonunda yaralanma...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.10.2024 22:16
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Bu hafta Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-Mavililer, yapılan duyuruda Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda bir yaralanma olduğunu bildirdi.

Kritik Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Kalça kas ve tendonunda yaralanma...

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, bu sezonun yeni transferlerinden savunma oyuncusu Serdar Saatçı’nın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

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Bordo-mavili takımın bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında oyuncunun ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan kontrollerine ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Serdar Saatçı’nın sağlık durumuyla ilgili "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

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Trabzonspor fenerbahçe
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