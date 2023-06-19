Kritik maç öncesi Lüksemburg'da kriz! Futbolcular kazan kaldırdı, milli takım kampını terk etti...

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, Slovakya, Bosna Hersek, İzlanda ve Liechtenstein'la mücadele eden Lüksemburg'da kriz yaşanıyor. 2010'dan bu yana takımın başında yer alan teknik direktör Luc Holtz ve futbolcular arasında çıkan gerginlik arşa çıktı.

İKİ İSİM DAHA KAZAN KALDIRDI

Daha önce birçok futbolcunun Holtz'dan rahatsızlık duymaları nedeniyle milli takımı bırakmasının ardından iki yıldız daha kazan kaldırdı.

THILL VE GERSON DA BIRAKTI

Ülkemizde Eyüpspor formasını terleten Oliver Thill ve Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gerson Rodrigues, teknik direktör Holtz'dan rahatsız olduklarını federasyona belirterek kampı terk etti.

En önemli yıldızlarını kritik viraj öncesinde kaybeden Holtz'un ise Bosna Hersek ile oynanacak olan maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyor.



