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Kritik maç öncesi Samsunpor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tansiyonu yükseltecek sözler: 'Dörtlediğimiz maçlar oldu, arkayı Fenerleyelim!'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.10.2024 08:09
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, 'Arkayı Fenerleyelim' diye espriler çıkarıyordu geçmişti. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadele öncesinde çarğıcı ifadeler kullandı. Geçmişten örnekler veren Yıldırım, kritik maça hem takım olarak hem şehir olarak hazır olduklarını vurguladı. Geçmişten de örnekler veren Yıldırım'ın "Dörtlediğimiz maçlar oldu, arkayı Fenerleyelim!" sözleri gündem yarattı. İşte detaylar...

Yüksel Yıldırım'ın Fenerbahçe maçı öncesindeki açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'NİN İLGİ ODAĞINA OTURACAK"

"Türkiye'nin büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe ile oynayacağımız maç. Bizim bulunduğumuz konumdan dolayı maçın çok Türkiye'nin ilgi odağına oturacağını düşünüyoruz. İster istemez de tabii Fenerbahçe konumunu yukarı çekmek için 3 puan parolasıyla çıkacaktır. Samsunspor'un da buraya şansa gelmediğini, planlı, başarılı bir çalışmanın sonucu geldiğini göstermek istiyoruz. Beşiktaş maçından çok daha iyi oynamak istiyoruz.

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"SAMSUN, DÖRT GÖZLE BU MAÇI BEKLİYOR"

Beşiktaş maçında 3 kere geldiler, 2 gol oldu. Biz pozisyonları değerlendiremedik. Sezonun ilk maçıydı, sahamız iyi değildi, biz hazır değildik. Şimdi takım oturdu. Sahamızı düzeltebileceğimiz kadar düzelttik. Sakatlarımız var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Stadyumun dolu olacağına düşünüyorum. Samsunspor taraftarı inanılmaz heyecanlı. Samsun, dört gözle bu maçı bekliyor."

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"DÖRTLEDİĞİMİZ MAÇLAR OLDU, ARKAYI FENERLEYELİM!"

Yüksel Yıldırım, geçmişten ise şu şekilde bahsederek, Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler çıkarıyordu geçmişti. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı" dedi.

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Yıldırım sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Sakatlığı biz de istemiyoruz. Samsunspor, bu sahada oynuyor. Biz geçen hafta Adana'da oynadık, ısınmada kaleci Okan sakatlık yaşadı, zorla oynattık. Birkaç oyuncu sakatlandı. Samsunspor'un sahası o kadar kötü değil. Biz iyileştirdik ama bu sene maalesef yazın sahalar yandı.

Fenerbahçe maçında çok kötü olacağını tahmin etmiyorum ama iyi de olmayacak. Sahanın oturması belki bir ay, belki iki ay zaman alacak."

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Samsunspor fenerbahçe
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