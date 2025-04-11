Kritik maçta tartışmalı pozisyon! Galatasaraylılar penaltı beklemişti... Mark Clattenburg açıkladı

Tecrübeli isim Lucas Torreira'nın pozisyonunda penaltı olmadığını ve hakemin pozisyona yakın olduğunu belirterek doğru karar verildiğini belirtti.

"PENALTI ÇALMAK YANLIŞ OLURDU"

Clattenburg, "Galatasaray, hakemden penaltı vuruşu talep ediyor ve hakem net gördüğü bir pozisyonda. Orada bir temas olduğunu görebilirsiniz, ancak bu, savunma oyuncusu ile hücum oyuncusu arasında ceza alanı içindeki normal bir temas. Savunma oyuncusunun herhangi bir faul yapma niyeti yok ve oyunu devam ettirme kararı doğru çünkü burada penaltı çalmak yanlış olurdu." ifadelerini kullandı.