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  4. Kritik maçta tartışmalı pozisyon! Galatasaraylılar penaltı beklemişti... Mark Clattenburg açıkladı

Kritik maçta tartışmalı pozisyon! Galatasaraylılar penaltı beklemişti... Mark Clattenburg açıkladı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.04.2025 21:28
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Son dakika Galatasaray haberleri: Samsunspor - Galatasaray maçında önemli pozisyonlar yaşanırken hakem kararları karşılıklı tartışılıyor. Eski hakem ve hakem yorumcusu Mark Clattenburg, Lucas Torreira'nın penaltı pozisyonuyla ilgili yorumlarda bulundu.

Kritik maçta tartışmalı pozisyon! Galatasaraylılar penaltı beklemişti... Mark Clattenburg açıkladı
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Tecrübeli isim Lucas Torreira'nın pozisyonunda penaltı olmadığını ve hakemin pozisyona yakın olduğunu belirterek doğru karar verildiğini belirtti.

"PENALTI ÇALMAK YANLIŞ OLURDU"

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Clattenburg, "Galatasaray, hakemden penaltı vuruşu talep ediyor ve hakem net gördüğü bir pozisyonda. Orada bir temas olduğunu görebilirsiniz, ancak bu, savunma oyuncusu ile hücum oyuncusu arasında ceza alanı içindeki normal bir temas. Savunma oyuncusunun herhangi bir faul yapma niyeti yok ve oyunu devam ettirme kararı doğru çünkü burada penaltı çalmak yanlış olurdu." ifadelerini kullandı.

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