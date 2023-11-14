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Konteyner nasıl yazılır? Konteyner mi konteynır mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

14.11.2023 00:53 | Son Güncelleme:
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Bilinen en zengin dillerden biri de Türkçedir. Türkçede bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir ya da birden fazla eş anlamlı karşılığı olabilir. Yabancı dillerden gelip dilimize yerleşen ve zaman içinde Türkçeleşen birçok kelime vardır. Bunlar dışında birden fazla kelimenin birleştirilmesi ile oluşan birleşik türde kelimeler de Türkçe’nin bu geniş kelime hazinesinin sebepleri arasında yer alır.

Türkçenin dünyadaki en zengin dillerden biri olarak kabul edilmesinin birden fazla nedeni bulunur. Bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı ya da karşılığı bulunan Türkçe, birleşik türde olan ve yabancı dillerden gelip zaman içinde Türkçeleşen kelimelerle de dağarcığını genişletmiştir. En çok yazım hatası da bu tür kelimelerin yazımında yapılır. Herhangi bir yazım hatasının önüne geçebilmek için Türkçe yazım kuralları oluşturulmuştur. Bu kurallara uyulduğu sürece yazım yanlışı yapmak mümkün olmaz.

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Konteyner nasıl yazılır?

Dilimizde farklı dillerden gelip zaman içinde Türkçeleştirilmiş olan birçok kelime vardır. Bu kelimelerden biri de konteyner kelimesidir. Taşımalık kelimesi ayrıca cümle içinde konteyner kelimesi yerine de kullanılabilir. Fransızca olan ve aynı anlamda kullanılan "conteneur" kelimesinden gelmiş ve zaman içinde söyleniş ve yazım biçimleri ile değişerek Türkçe diline kabul edilmiştir.

Türkçe karşılığına göre taşımalık anlamına da gelen konteyner TDK’de "konteyner" şeklinde yazılır. Farklı şekilde yazılması yazım hatası yapıldığı anlamına gelir. Türkçede alıntı olan pek çok kelime gibi konteyner kelimesi de telaffuz edildiği gibi yazılmaz.

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Konteyner mi konteynır mı?

Konteyner yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Bu durumun nedenlerinden biri de konteyner kelimesinin yabancı kökenli bir kelime olmasıdır. Yazılışı ile okunuşu farklı olan bir kelimedir. Konuşurken konteynır olarak da söylenebilir ancak bu telaffuz biçimi de Türkçe kurallarına göre doğru değildir. Konteyner doğru yazılışı konteyner şeklinde olmalıdır. Yabancı dildeki karşılığı konteynır diye okunduğu için yazımında da hata yapılır. Genel olarak halk arasındaki günlük konuşma dilinde konteynır olarak telaffuz edildiği için yazımının da bu şekilde olduğu zannedilir ancak bu yazım yanlıştır.

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