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Kriz çözüldü, Örümcek Adam Marvel’da kaldı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 30.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Marvel ve Sony Örümcek Adam (Spider-Man) krizinin üstesinden geldi. Yeni filmin çıkış tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Sony Pictures ve Marvel Studios, Örümcek Adam karakterinin haklarını paylaşmak için bir anlaşma yaptı. Herkes filmin tamamen Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olmasını beklerken kısa sürede anlaşmada kriz yaşandı. Gelir paylaşımındaki problem sonrası Örümcek Adam'ın (Spider-Man) Marvel Sinematik Evreni'nden ayrılacağı duyuruldu. Ancak bir ay süren krizin ardından Sony Pictures ve Marvel Studios, yeni bir Örümcek Adam filmi yapmak üzere anlaşmaya vardı.

Sony Pictures ve Marvel Studios arasında varılan yeni anlaşma ile Spider-Man yuvaya geri döndü. Ağustos ayında Sony‘nin yaptığı açıklama ile Marvel filmlerinden çekilen Örümcek Adam‘ı stüdyoya geri döndüren Kevin Feige, Marvel hayranlarını çok sevindirdi.

Örümcek Adam'ın Marvel Sinematik Evreni’ne geri döneceği yeni anlaşmanın koşullarına göre; yeni solo Örümcek Adam filmi 16 Temmuz 2021‘de vizyona girecek. Filmin adı ise henüz belli değil. Çekilecek solo filmin masraflarına Marvel da ortak olacak ve elde edilen gelirden yüzde 25 pay alacak.


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Anahtar Kelimeler:
sony pictures Marvel Studios Örümcek Adam spider man

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