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KTB Başkanı Çevik: “15 Temmuz, istiklal ve istikbal mücadelesidir”

KONYA HABERLERİ  | 14.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.KTB Başkanı Hüseyin Çevik yayımladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak yeni bir kahramanlık destanı yazdık, yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdik.

KTB Başkanı Çevik: “15 Temmuz, istiklal ve istikbal mücadelesidir”

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
KTB Başkanı Hüseyin Çevik yayımladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak yeni bir kahramanlık destanı yazdık, yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdik. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gecede Türkiye, olağanüstü ve gayri meşru bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Paralel Devlet Yapılanması ile devletin tüm kademlerine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ordumuz içindeki hain yapılanmayla darbe ve işgal girişimine kalkışmıştır. Milletin malı olan askeri araç ve silahlarla, Gazi Meclis, Emniyet binaları, TRT başta olmak üzere televizyon kanalları, resmi kurumlar, yollar, köprüler, hava limanları, askeri üs ve bölgeler saldırıya uğramıştır. Devlet ele geçirilmeye, Türk Milleti manen çökertilmeye, korkutulmaya çalışılmış, ülke kaosa mahkûm edilmek istenmiştir. Melun kalkışma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasiyi sahiplenmeye davet etmesiyle birlikte bertaraf edilmiştir. Milletimiz iradesine ipotek koymaya çalışanlara karşı direnmiş ve darbeyi boşa çıkarmıştır. Milli ve onurlu mücadelede 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2194 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Bu açıdan 15 Temmuz, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Darbe girişiminde başarısız olanlar bu kez Türkiye’yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırma gayreti içine girmiştir. Uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi, döviz kuru üzerinden yapılan manipülasyonlarla kriz ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı ekonomik tedbirler ile tarımdan sanayiye iş dünyası olarak devletimizin yanında yer alıp üretmeye, çalışmaya, istihdam sağlamaya devam etmemiz neticesinde bu saldırılar da başarıya ulaşamamıştır. Türkiye’yi her alanda güçlendirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle devletimiz daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Yeni sistemin ülkemize güven ve istikrar getirmiş, uluslararası alanda daha güçlü bir Türkiye görmemizi sağlamıştır. İş dünyası olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de hakkıyla, azimle, şevkle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin büyümesini istemeyenler, her daim hainliklerini sergilemeye devam edecektir. Millet olarak bizim görevimiz uyanık olmaktır, bilinçli olmaktır, oyunlara, provokasyonlara gelmemektir. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hain girişimin 4. yıldönümünde aynı milli heyecan ile tarihe yazdığımız kahramanlık destanını “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” adı altında kutluyoruz. FETÖ’nün hain saldırısında destan yazan şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kahramanca işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Milletin iradesi, vatanın bekası için çalışan, emek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun, gücüne güç katsın. İnşallah bir daha 15 Temmuz gibi hainliklerin bu necip millete yaşatılmasına fırsat vermemesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.

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