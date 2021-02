KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında yeni iş birlikleri

“Azerbaycan Teknik Üniversitesi bizim kardeş üniversitemiz” KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade yapılan iş birliğinden memnuniyetini dile getirerek, “Tek millet, iki devletiz. Azerbaycan Teknik Üniversitesi de bizim kardeş üniversitemiz. Biz gerçekten, Azerbaycan’ın yaşadıklarını ruhumuzda, gönlümüzde hissettik. Karabağ’da aynı millet olduğumuz için sizin yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi bizler de hissettik. Yıllardır süren işgal sizi ne kadar üzdüyse, bizi de aynı şekilde kahretti. 44 gün süren destan yazma mücadeleniz sizi ne kadar mutlu ettiyse; her bir şehir, ilçe, kasaba, köyden düşman defedildiğinde bizler de burada sevindik. Gözyaşlarınız, gözyaşlarımız; sevinciniz, sevincimiz oldu” dedi. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan işbirliği protokolüne değinen Sade, “İşbirliği protokolü kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulumuzla yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nin lojistik alanında da bizlerden destek istemesi bizleri mutlu etti. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüz, akademik anlamda da çok güçlü. Hocalarımız da her türlü desteğe hazırlar” şeklinde konuştu.

“Bizler bu zaferi, Türkiye ile birlikte kazandık”

Başarılı on Azeri öğrenciye verilecek bursun detaylarını aktaran Sade’ye Azerbaycan Rektörü Prof.Dr. Vilayat Valiyev teşekkürlerini sunarak, “Karşılıklı gönül bağına sahip iki kardeş devletiz. Atalarımızın şehit olduğu Sarıkamış’ı her yıl ziyaret ediyoruz ve şehitlerimizi daimî olarak yad edeceğiz. Türkiye’nin de ülkemizin yanında olması bizler için çok kıymetli. Bizler, bu zaferi her zaman olduğu gibi Türkiye ile birlikte kazandık. Aynı zaferi bilimde de kazanmamız gerekiyor. KTO Karatay Üniversitesi’ne, bizlere sundukları imkân ve destekler için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Program, ortak bilimsel projelerde yer almak, ortak akademisyen ve öğrenci değişimi programı hazırlamak, ortak lisansüstü programı açmak vb. konularda işbirliği çalışmaları yapılması kararı alınarak sona erdi.