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KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında yeni iş birlikleri

05.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında yeni iş birlikleri

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında bilimsel çalışmalara ilişkin çevrimiçi iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.Birçok farklı ülkede bulunan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içine girerek, yurtdışı ilişkilerini güçlendiren KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversitelerinden Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında ortak bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla bir çevrimiçi program gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında bilimsel çalışmalara ilişkin çevrimiçi iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.
Birçok farklı ülkede bulunan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içine girerek, yurtdışı ilişkilerini güçlendiren KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversitelerinden Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında ortak bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla bir çevrimiçi program gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, KTO Karatay Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Canıtez, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Gündüz, Kurumsal İlişkiler Direktörü Murat Ayvacı; Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nden ise Rektör Prof.Dr. Vilayat Valiyev, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.Nurali Yusifov ile Prof.Dr. Sübhan Namazov, Rektör Müşaviri Fariz Mammadov, Dış İlişkiler Daire BaşkanıOrxan Vatanxah ve beraberindeki heyet katıldı.

“Azerbaycan Teknik Üniversitesi bizim kardeş üniversitemiz”
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade yapılan iş birliğinden memnuniyetini dile getirerek, “Tek millet, iki devletiz. Azerbaycan Teknik Üniversitesi de bizim kardeş üniversitemiz. Biz gerçekten, Azerbaycan’ın yaşadıklarını ruhumuzda, gönlümüzde hissettik. Karabağ’da aynı millet olduğumuz için sizin yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi bizler de hissettik. Yıllardır süren işgal sizi ne kadar üzdüyse, bizi de aynı şekilde kahretti. 44 gün süren destan yazma mücadeleniz sizi ne kadar mutlu ettiyse; her bir şehir, ilçe, kasaba, köyden düşman defedildiğinde bizler de burada sevindik. Gözyaşlarınız, gözyaşlarımız; sevinciniz, sevincimiz oldu” dedi.
Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan işbirliği protokolüne değinen Sade, “İşbirliği protokolü kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulumuzla yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nin lojistik alanında da bizlerden destek istemesi bizleri mutlu etti. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüz, akademik anlamda da çok güçlü. Hocalarımız da her türlü desteğe hazırlar” şeklinde konuştu.

“Bizler bu zaferi, Türkiye ile birlikte kazandık”
Başarılı on Azeri öğrenciye verilecek bursun detaylarını aktaran Sade’ye Azerbaycan Rektörü Prof.Dr. Vilayat Valiyev teşekkürlerini sunarak, “Karşılıklı gönül bağına sahip iki kardeş devletiz. Atalarımızın şehit olduğu Sarıkamış’ı her yıl ziyaret ediyoruz ve şehitlerimizi daimî olarak yad edeceğiz. Türkiye’nin de ülkemizin yanında olması bizler için çok kıymetli. Bizler, bu zaferi her zaman olduğu gibi Türkiye ile birlikte kazandık. Aynı zaferi bilimde de kazanmamız gerekiyor. KTO Karatay Üniversitesi’ne, bizlere sundukları imkân ve destekler için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Program, ortak bilimsel projelerde yer almak, ortak akademisyen ve öğrenci değişimi programı hazırlamak, ortak lisansüstü programı açmak vb. konularda işbirliği çalışmaları yapılması kararı alınarak sona erdi.

KTO Karatay Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında yeni iş birlikleri

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