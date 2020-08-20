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Kuaförüm Sensin bugün neden çıkmadı? Kuaförüm Sensin sunucusu kim oldu? Gözde Kansu ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 13:31 | Son Güncelleme

Show TV'de yayımlanan ve jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç, Işıl Reçber ve Adnan Serter'in oturduğu Kuaförüm Sensin yarışması hafta içi her gün yayınlanıyordu. Kuaförüm Sensin yarışmasının sunucusu Gözde Kansu'nun olmaması , yarışmanın takipçilerine Gözde Kansu bugün neden yok, Gözde Kansu Kuaförüm Sensin yarışmasından ayrıldı mı dedirtti. İşte merak edilen Kuaförüm Sensin yeni sunucusu...

Kuaförüm Sensin bugün neden çıkmadı? Kuaförüm Sensin sunucusu kim oldu? Gözde Kansu ayrıldı mı?

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği, hafta içi hergün 12:30'da Show TV'de yayımlanan ve jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç, Işıl Reçber ve Adnan Serter'in oturduğu Kuaförüm Sensin yarışması bugün gündem oldu.
Kuaförüm Sensin yarışmasının sunucusu Gözde Kansu'nun yarışmada olmaması, yarışmanın takipçilerinin dikkatini çekti. İzleyiciler Gözde Kansu bugün neden yok, Gözde Kansu Kuaförüm Sensin yarışmasından ayrıldı mı araştırmalarına başladı.

Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu neden yok?

Kuaförüm Sensin yarışmasını ilgiyle izleyen izleyiciler yarışmada sevilen sunucu Gözde Kansu'yu göremeyince merak etmeye başladı. Gözde Kansu ayrıldı mı neden yok diye merak eden izleyiciler seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışarak cevap beklemeye başladılar. Kuaförüm Sensin yarışmasının sunuculuğunu yapan Gözde Kansu ise bir süre önce yarışmadan ayrıldığını açıklamıştı. Gözde Kansu'nun ayrılmasının ardından Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni bölümleri de yayınlanmadı.

kuaförüm sensin.

Kuaförüm Sensin bugün neden yok?

Ünlü sunucu Gözde Kansu'nun ayrılmasının ardından Kuaförüm Sensin programının yeni bölümleri yayınlanmadı. Jüri koltuğunda ünlü isimlerin oturduğu yarışma hafta içi her gün ve öğle saatlerinde 12:30'da başlıyordu. Kuaförüm Sensin yarışmalarının takipçileri Kuaförüm Sensin neden çıkmadı bugün araştırmaları yapmaya başladı. Kısa sürede sevilen programın devamının çekilmesini talep eden izleyiciler, dört gözle Kuaförüm Sensin ne zaman başlayacak beklemeye başladı.

Kuaförüm Sensin ne zaman başlayacak?

Kuaförüm Sensin programının ne zaman başlayacağı merak edilse de programın yapımcısı Global Medya'dan henüz bir açıklama gelmedi. Yarışma programının ne zaman başlayacağına dair Show TV'den de bir açıklama gelmiş değil. İzleyiciler sevdikleri yarışma programının bir an önce başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

çiğdem batur

Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kim olacak?

Gözde Kansu'nun Kuaförüm Sensin yarışmasından ayrılmasının ardından yeni sunucunun kim olacağı merak konusu olmuştu. Gözde Kansu asıl mesleği olan oyunculuğa tekrar döneceğini belirterek yarışmadaki serüvenini sonlandırmıştı. Dizi setlerine tekrar dönmek için çalışmalara başlayan Gözde Kansu'dan sonra, Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni sunucusunun Çiğdem Batur olacağı iddia edildi. Peki Çiğdem Batur kimdir?

Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir?

Çiğdem Batur bir dönemlerin en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Leyla karakterine hayat vererek TV'lerde boy göstermişti. 13 Temmuz 1982Düzce doğumlu Çiğdem Batur'un ilk adı Ayşe olarak biliniyor. Seslendirme sanatçısı, oyuncu ve tiyatrocu olan Batır Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu. 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.


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