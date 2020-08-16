Kuaförüm Sensin Çiğdem Batur'a emanet! Çiğdem Batur hakkında merak edilenler

Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur oldu. Geçtiğimiz haftalarda Gözde Kansu'nun ani ayrılığının ardından sunucusuz kalan program bir hafta yayınlanmamıştı. Ardından yeni sunucu olarak Çiğdem Batur ile anlaşıldı. Bu haberin ardından Çiğdem Batur merak konusu oldu.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Düzce'de okuduktan sonra Ankara, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisansını yaptı.

Çiğdem Batur ilk olarak 2004 yılında art televizyonunda yayınlanan Alışveriş Çantası isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. Oyunculuk hayatına Gazi Üniversitesinde okurken Üniversitesinin tiyatro topluluğu olan Grup Mimus'la başladı. Daha sonra da Başkent İletişim Akademisi'nde diksiyon, sunuculuk spikerlik ve dublaj eğitimlerini tamamladı ve 2001-2003 yılları arasındaTRT'de sözleşmeli olarak yönetmen ve program asistanlıkları yaptı.