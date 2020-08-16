MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuaförüm Sensin Çiğdem Batur'a emanet! Çiğdem Batur hakkında merak edilenler

Kuaförüm Sensin Çiğdem Batur'a emanet! Çiğdem Batur hakkında merak edilenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu Çiğdem Batur oldu. Çiğdem Batur'un Gözde Kansu'nun yerine gelmesinden sonra hayatı merak konusu oldu. Peki Çiğdem Batur kimdir? İşte Çiğdem Batur hakkında merak edilenler...

Kuaförüm Sensin Çiğdem Batur'a emanet! Çiğdem Batur hakkında merak edilenler

Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur oldu. Geçtiğimiz haftalarda Gözde Kansu'nun ani ayrılığının ardından sunucusuz kalan program bir hafta yayınlanmamıştı. Ardından yeni sunucu olarak Çiğdem Batur ile anlaşıldı. Bu haberin ardından Çiğdem Batur merak konusu oldu.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Capture

Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Düzce'de okuduktan sonra Ankara, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisansını yaptı.

3

Çiğdem Batur ilk olarak 2004 yılında art televizyonunda yayınlanan Alışveriş Çantası isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. Oyunculuk hayatına Gazi Üniversitesinde okurken Üniversitesinin tiyatro topluluğu olan Grup Mimus'la başladı. Daha sonra da Başkent İletişim Akademisi'nde diksiyon, sunuculuk spikerlik ve dublaj eğitimlerini tamamladı ve 2001-2003 yılları arasındaTRT'de sözleşmeli olarak yönetmen ve program asistanlıkları yaptı.

2003-2006 yılları arasında yine TRT'de Kulvar Farkı, Savaşta Barış'ta Türk Ordusu, Gençlik Her Zaman programlarının sunuculuğunu yaptı. 2006 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Aynı zamanda dublaj çalışmalarına da devam etmiştir. 2006 yılında "Gümüş" adlı dizide Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu ile birlikte oynadı. 2007 yılında başlayan "Vazgeç Gönlüm" adlı dizide Murat Han ve Bulut Aras ile başrolde oynamış ve iki farklı karaktere can vermiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Olaylı dava sonrası soluğu İstanbul'da aldı! Aşık olduOlaylı dava sonrası soluğu İstanbul'da aldı! Aşık oldu
Senin Hikayen filmi oyuncuları kimler? Senin Hikayen konusu nedir?Senin Hikayen filmi oyuncuları kimler? Senin Hikayen konusu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
6 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
6 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
Acı haberi Trump duyurdu: Hayatını kaybetti
Acı haberi Trump duyurdu: Hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı
4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a seslendi: Haydi aşkım, sen de atla!
Çivileme atlayıp Cem'e seslendi: Haydi aşkım...
Amber Heard, İstanbul'a hayran kaldı
Olaylı dava sonrası soluğu İstanbul'da aldı! Aşık oldu
Kylie Jenner yeni yaşı için arkadaşlarını tatile götürdü! Lüks jetinde...
Doğum günü kızı lüks jette hediye dağıttı
Ünlü rapçi Eypio'dan tüyleri diken diken eden itiraf: Beni çok döverdi
Ünlü rapçiden üzen itiraf: Beni çok döverdi
İrem Sak Çukur yeni bölümler için atış poligonunda
Çukur için eline silah aldı! Poligondan paylaştı
Gözde Çığacı ile Tümer Gülümserler evlendi
Güzel oyuncu evlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.