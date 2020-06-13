Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 12 Haziran Cuma sonuçları

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 12 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde elenen isim ve birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

AŞK İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU

Final bölümüne Bilal ve Öncü arasındaki tartışma damga vurdu. Yarışmacılara verilen ortak çalışma süresinde, modellerinin saç örgüsünü Öncü'nün değil eşi makyöz Özlem’in yapması Bilal’i çıldırttı. Özlem’in saç yapmasına isyan eden Bilal ile Öncü arasında sesler yükseldi.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin’de yine rekabetin ve heyecanın dorukta olduğu bir final yaşandı.



Tartışmalara neden olan çalışmaları ile aldıkları puanlar Öncü, Özlem ve Selen’i kurtarmaya yetmedi ve yarışmanın iddialı ekibi haftanın en düşük puanını alarak veda eden takım oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin finalinde, haftanın en yüksek puanını alan Bilal, Buse ve Selver ise 10 bin liralık ödülü paylaştı.



