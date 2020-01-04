Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 3 Ocak Cuma sonuçları

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 3 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde elenen isim ve birinci olan belli oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de haftanın finalinde yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplandı ve haftanın elenen takımı açıklandı. Tayfun ve Serap haftanın en düşük puanını alarak elenen takım oldu. Tayfun ve Serap diğer masaların rakip gördüğü bir takımdı ve diğer yarışmacılar da kötü oldukları için değil rekabetten onların gitmesini istediklerini dile getirmişlerdi.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin'in 189. bölümünde; haftanın finali heyecanı yaşandı. Puanlamalar sonucunda haftanın yeni takımı Özlem ve Zeynep üçüncü olurken, Hasan ve Buse ise ikinci sırada yer aldı. 108 puan toplayarak birinci olan takım ise Taner ve Aslı oldu. Taner ve Aslı hafta birincisi olarak 10 bin TL'lik ödülü de kazandılar.





