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Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Ödülü depremzedeler için bağışladılar! İşte Kuaförüm Sensin 7 Şubat Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 01:53 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 7 Şubat Cuma ekrana gelen 214. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Yarışmacılar duyarlılık göstererek kazandıkları ödülü Elazığ’daki depremzedelere göndereceklerini açıkladılar. Yarışmanın başarılı isimleri sürpriz bir şekilde hafta finalinde veda etti. Peki Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Hafta birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Ödülü depremzedeler için bağışladılar! İşte Kuaförüm Sensin 7 Şubat Cuma sonuçları

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 7 Şubat 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde elenen isim ve birinci olan belli oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çok çekişmeli geçti. İsmihan ve Abdullah birincilik yarışında Taner ve Aslı ile mücadele ederken, Fatma ve Çetin ise elenmemek için puanlarının yakın olduğu Ali ve Betül ile çekişmenin içindeydi. Final heyecanı yarışmacılar arasında gergin anların da yaşanmasına sebep oldu. Haftanın sonunda yarışmaya yeni katılan Ali ve Betül en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Elendiklerini öğrenen Betül gözyaşlarına hakim olamadı.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin’de bu hafta bir ilk yaşandı. Taner ve Aslı haftanın birinciliğini ve ödülü, İsmihan ve Abdullah ile paylaştı. Yarışmacılar duyarlılık göstererek kazandıkları ödülü Elazığ’daki depremzede vatandaşlarımıza göndereceklerini açıkladı.

Kuaförüm Sensin (2)

Kuaförüm Sensin yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!


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