Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy neden ayrıldı? Jürideki yeni isim Fatih Ürek oldu

Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un üstlendiği, jürisinde Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in yer aldığı ‘Kuaförüm Sensin’in yeni yıldızı Fatih Ürek oldu.

Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katması beklenen Fatih Üreı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak. Kuaförüm Sensin, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yeni konsepti ve jürisiyle ekranlarda olacak.

BÜLENT ERSOY NEDEN AYRILDI?

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, kuaförüm Sensin yarışmasındaki jüri koltuğuna veda etmişti. Ersoy'un veda etmesinin ardındaki sebebin korona virüs olduğu iddia edilmişti. Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile korona virüs test sonucunu yayınladı. Bülent Ersoy aynı zamanda Kuaförüm Sensin'den ayrılma sebebini de açıkladı.,

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığını açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından şöyle dedi: "Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."