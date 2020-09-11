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Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy neden ayrıldı? Jürideki yeni isim Fatih Ürek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 21:39 | Son Güncelleme

Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğunda flaş bir değişiklik yaşandı. Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un yaptığı jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in yer aldığı Kuaförüm Sensin’e Bülent Ersoy veda etti. Ersoy'un yerine gelen ünlü isim de belli oldu.

Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy neden ayrıldı? Jürideki yeni isim Fatih Ürek oldu

Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un üstlendiği, jürisinde Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in yer aldığı ‘Kuaförüm Sensin’in yeni yıldızı Fatih Ürek oldu.

Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katması beklenen Fatih Üreı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak. Kuaförüm Sensin, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yeni konsepti ve jürisiyle ekranlarda olacak.

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BÜLENT ERSOY NEDEN AYRILDI?

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, kuaförüm Sensin yarışmasındaki jüri koltuğuna veda etmişti. Ersoy'un veda etmesinin ardındaki sebebin korona virüs olduğu iddia edilmişti. Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile korona virüs test sonucunu yayınladı. Bülent Ersoy aynı zamanda Kuaförüm Sensin'den ayrılma sebebini de açıkladı.,

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığını açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından şöyle dedi: "Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."

KUAFÖRÜM SENSİN'DE YENİ KONSEPT

‘Kuaförüm Sensin’ Pazartesi gününden itibaren izleyicisinin karşısına yeni jüri heyeti ve yeni konsepti ile çıkacak. Her hafta 4 yeni modelin katılacağı programda kuaförler kısıtlı sürede kendilerinden istenilen saç modelini kesip, jürinin belirlediği saç rengini boyayacak. Birincilik ödülünü almak için yarışan kuaförler, saç kesimi ve boyada hünerlerini sergilerken yarışmanın heyecanına heyecan katacak.

'Kuaförüm Sensin' hafta içi her gün saat 12.30’da Show TV’de!

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