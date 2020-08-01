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Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan bayram sürprizi! İşte Kuaförüm Sensin 31 Temmuz Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 01:49 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 31 Temmuz Cuma ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu ve Bülent Ersoy, Işıl Reçber ile Seçkin Süngüç'ün jüri olduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu. Peki Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Hangi yarışmacı veda etti? Kuaförüm Sensin'de hafta birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin finalinde yaşananlar.

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan bayram sürprizi! İşte Kuaförüm Sensin 31 Temmuz Cuma sonuçları

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 31 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

Kuaförüm Sensin’de haftanın finali bayram coşkusuyla birleşti. Bayramın birinci günü stüdyoda dolu dolu eğlence ile yaşandı.

Ceylan konuk jüri olarak katıldığı yarışmada şarkılarıyla herkesi coşturdu. Yarışmacılar yerinde duramadı, herkes şarkılara oynayarak eşlik etti.

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BÜLENT ERSOY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bayram günleri aile ziyaretlerinden konu açılınca duygusal anlar yaşandı. Yakın tarihte annesini kaybeden Bülent Ersoy üzüntüsünü anlatırken herkesi duygulandırdı.

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KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 24 Temmuz Cuma günü haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takım ise Tayfun Serap Çiğdem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanlar belli oldu. Haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu aldı. Ancak Bülent Ersoy'un isteği yapımcılar tarafından geri çevrilmedi ve bayrama özel eleme yapılmadı.

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