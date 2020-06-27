MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan sürpriz eleme kararı! İşte Kuaförüm Sensin 26 Haziran Cuma sonuçları

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan sürpriz eleme kararı! İşte Kuaförüm Sensin 26 Haziran Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 02:04 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 26 Haziran Cuma ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu ve Bülent Ersoy, Işıl Reçber ile Seçkin Süngüç'ün jüri olduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu. Ancak finalde sürpriz yaşandı. Kuaförüm Sensin'de kim elendi? sorusu yanıtsız kaldı. Peki eleme neden olmadı? Kuaförüm Sensin'de hafta birincisi kim oldu? İşte finalde yaşananlar

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan sürpriz eleme kararı! İşte Kuaförüm Sensin 26 Haziran Cuma sonuçları

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 26 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin ekran macerasında bir haftayı tamamladı. Bu hafta jüri üyenin de gizli oylarıyla Kuaförüm Sensin’de haftanın şampiyonu Mustafa, Tuna ve Su oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. Kuaförüm Sensin’de en düşük puanları alarak elenen takım ise Turan - Damla ikilisi oldu. Ancak 36 puan toplayan takım için ise sürpriz karar verildi.

kuaför44

BÜLENT ERSOY İSTEDİ ELENEN İSİM KURTULDU

Bülent Ersoy’un isteği üzerine, Turan ve Damla’nın Kuaförüm Sensin’den elenmesi iptal edildi. Bu neden Kuaförüm Sensin’de bir eleme gerçekleşmedi.

kuaförrr

KUAFÖRÜM SENSİN ZEYNEP NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Yeni yarışmacılar Turan ve Damla, haftanın finaline makyözleri Zeynep'in elenmesi nedeniyle eksik girdi. Önceki gün yaşanan sorunlar nedeniyle takımın makyözü Zeynep diskalifiye edildi. Turan ve Damla makyaj kısmını da beraber halletmeye karar verdi.

Sunucu Gözde Kansu, diskalifiye durumunu "Dün Zeynep Hanım aldığı puanlara itiraz ettiği için kimi problemler yaşadık. Kendisiyle ilgili diskalifiye kararı alınmıştır" sözleriyle açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı! Esra Erol'da yeni sezon ne zaman? Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı! Esra Erol'da yeni sezon ne zaman?
25 Haziran'da yitirdiğimiz Kazım Koyuncu anlamlı sözleri, şarkıları.. 25 Haziran'da yitirdiğimiz Kazım Koyuncu anlamlı sözleri, şarkıları..
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünya ikinci dalga için alarmda! Tehlikeli ülkeleri sıraladılar

Dünya ikinci dalga için alarmda! Tehlikeli ülkeleri sıraladılar

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Polislere yakalanınca eteğini indirdi!

Polislere yakalanınca eteğini indirdi!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasmin Erbil iç çamaşırıyla gitar çaldığı pozunu paylaştı

İç çamaşırlı pozuyla olay oldu!

Survivor ödül oyununda Yasin'den Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'a şok tepki: Hani kardeştik, hani arkadaştık!

Eski takım arkadaşlarına şok sözler! Herkes dondu kaldı

Tarihin Arka Odası yeni bölümleriyle başlıyor! Tarihin Arka Odası hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Efsane program geri dönüyor!

Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı! Esra Erol'da yeni sezon ne zaman?

Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı!

Survivor büyük ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunun tarihi fark! İşte Survivor son bölümde ödülü kazanan takım

Survivor'da büyük ödül için yarıştılar! Tarihi fark...

Kenan Doğulu, Türkiye'nin ilk arabalı açık hava konserinde sahne aldı!

Türkiye'nin ilk arabalı açık hava konseri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.