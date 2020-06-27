Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan sürpriz eleme kararı! İşte Kuaförüm Sensin 26 Haziran Cuma sonuçları

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 26 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin ekran macerasında bir haftayı tamamladı. Bu hafta jüri üyenin de gizli oylarıyla Kuaförüm Sensin’de haftanın şampiyonu Mustafa, Tuna ve Su oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. Kuaförüm Sensin’de en düşük puanları alarak elenen takım ise Turan - Damla ikilisi oldu. Ancak 36 puan toplayan takım için ise sürpriz karar verildi.

BÜLENT ERSOY İSTEDİ ELENEN İSİM KURTULDU

Bülent Ersoy’un isteği üzerine, Turan ve Damla’nın Kuaförüm Sensin’den elenmesi iptal edildi. Bu neden Kuaförüm Sensin’de bir eleme gerçekleşmedi.

KUAFÖRÜM SENSİN ZEYNEP NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Yeni yarışmacılar Turan ve Damla, haftanın finaline makyözleri Zeynep'in elenmesi nedeniyle eksik girdi. Önceki gün yaşanan sorunlar nedeniyle takımın makyözü Zeynep diskalifiye edildi. Turan ve Damla makyaj kısmını da beraber halletmeye karar verdi.

Sunucu Gözde Kansu, diskalifiye durumunu "Dün Zeynep Hanım aldığı puanlara itiraz ettiği için kimi problemler yaşadık. Kendisiyle ilgili diskalifiye kararı alınmıştır" sözleriyle açıkladı.

