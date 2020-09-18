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Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin18 Eylül Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 22:59 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 18 Eylül Cuma ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Fatih Ürek, Işıl Reçber ile Seçkin Süngüç'ün jüri olduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu. Peki Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Hangi yarışmacı veda etti? Kuaförüm Sensin'de hafta birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin finalinde yaşananlar.

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin18 Eylül Cuma sonuçları

Fatih Ürek, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 18 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 18 Eylül Cuma günü haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takım ise Tayfun Serap Çiğdem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Yarışmaya sürpriz şekilde veda eden takım ise Yasin, Yağmur ve Merve oldu. Yasin kızlarını çok özlediği için yarışmadan çekilmek istediklerini açıkladı.

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